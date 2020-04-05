غادر اليوم الأحد من تيبازة 326 جزائري ممن قامت السلطات الجزائرية بإجلائهم من مطارات أجنبية بعد فترة حجر صحي بثلاثة فنادق في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، حسب ما علم لدى مصالح الولاية.

وتواصلت اليوم المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر عن الجزائريين الذين قامت السلطات سابقا بإجلائهم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووضعهم في مؤسسات فندقية حيث شملت العملية 273 شخصا موزعين على فنادق السلام ببوإسماعيل وفندق ميناماس بعين تاقورايت حسب المصادر.

كما شملت أيضا عملية رفع الحجر التي تمت في ظروف عادية ودون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، 53 شخصا آخرا كانوا مقيمين بفندق البلج التأهب لمؤسسة التسيير السياحي, حسب ذات المصادر.

ومن جهة أخرى تقرر تمديد فترة الحجر لغاية 10 أفريل الجاري ل53 شخصا مقيمين بفندق متاريس بعد اكتشاف في وقت سابق لحالة إصابة بفيروس كورونا ما إستلزم كإجراء وقائي إتخاذ هذا القرار.

وقد جندت السلطات الولائية عددا من الحافلات لنقل الأشخاص إلى مقرات إقامتهم عبر التراب الوطني حسب ذات المصادر.

وكانت السلطات العمومية المحلية قد رفعت الحجر يوم الجمعة الماضي في أول عملية عن 153 شخصا أقاموا بمركب القرن الذهبي وتم ترحيلهم إلى أهلهم و ذويهم.