نجحت وحدة خاصة لمكافحة الارهاب في الجيش التونسي في القضاء على اثنين من قادة التنظيمات الارهابية في مرتفعات جبل السلوم بمنطقة القصرين قرب الحدود مع الجزائر .



وأعلن بيان لوزارة الداخلية التونسية انه و بعد عمل استعلاماتي مهم ومتابعة لمسالك الإرهابيين من قبل الوحدة الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية للحرس الوطني وإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني والمصلحة الجهوية للتوقي من الإرهاب بالقصرين امتد على أسابيع عديدة، سمحت بالقضاء على قائد تنظيم جند الخلافة الموالي لداعش محمد وناس الحاجي المكنى بأبي مصعب وهو الذي خلف الأمير التنظيم السابق طلال السعيدي في قيادة جند الخلافة .

وقضت قوات الجيش على أمير سرية السلوم لتنظيم جند الخلافة الموالي لداعش الإرهابي ناظم ذيبي المكنى بأبي عمار، في عملية استباقية، وشارك الارهابيان في عدة عمليات استهدفت جنود الجيش في جبال الشعانبي واغتيال مدنيين ، بينهم الأخويين الغزلاني وذبح الشقيقين الراعيين السلطاني في منطقة القصرين .