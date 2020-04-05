قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، اليوم الأحد، إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعبر خالد الفاضل خلال اتصال هاتفي مع "رويترز"، عن أمله في التوصل لنتائج إيجابية تساهم في استقرار سوق النفط.

وأكد الفاضل دعم الكويت الكامل للسعودية وجهودها لإعادة "أوبك+" إلى مائدة المفاوضات.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك" والحلفاء بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+"، اجتماعا يوم الخميس لمناقشة اتفاق جديد لكبح الإنتاج وإنهاء حرب أسعار بين السعودية وروسيا.