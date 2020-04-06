أدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المستشفى لإجراء فحوص، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة، بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان جونسون أعلن في 27 مارس أنه مصاب بكوفيد-19 وأن عوارضه طفيفة، وقرر البقاء في حجر صحي في مقر رئساة الحكومة لسبعة أيام.

وكان مقررا أن يخرج من الحجر الجمعة، إلا أنه قال في تسجيل فيديو نشر على تويتر "لقد تحسنت حالتي لكن لا يزال لدي أحد العوارض"، مشيرا الى أنه لا يزال يعاني "ارتفاعا في الحرارة".