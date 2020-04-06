وصل عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد من الجزائريين، الّتي زرعها المحتل الفرنسي خلال ثورة التحرير، إلى 7300 ضحية (أي 4830 ضحية مدنية جزائرية خلال الثورة المجيدة و2470 ضحية بعد الاستقلال) متسبّبة في نسبة عجز بـ20 في المائة على الأقل، في حين قام الجيش الجزائري بتدمير 8.8 مليون من هذه الألغام وتطهير أكثر من 62420 هكتار. وقد أحيت الجزائر، هذا السبت، اليوم الدولي للتوعية بالألغام، ودعت بالمناسبة إلى عولمة معاهدة ”أوتاوا” الهادفة إلى الوقاية من خطر محيط مزروع بالألغام وترقية عالم خال من الألغام في آفاق 2025.