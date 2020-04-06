شهد أحد الأحياء في بلدية بئر التوتة بمدينة الجزائر سلوكات غير واعية من بعض الشباب بعدم الالتزام بالحجر المنزلي، رغم نداءات وتوجيهات المسؤولين والمصالح الصحية ومختلف فعاليات المجتمع المدني اليومية، حيث قاموا بتنظيم مقابلة في كرة القدم بالحي. والأغرب في ذلك جلوس الشّباب بجانب بعضهم البعض لمشاهدة المقابلة، دون أن يتركوا مسافة متر وما فوق كإجراء احترازي، على الرغم من ارتفاع عدد المصابين والوفيات كل يوم جرّاء تفشي هذا الفيروس، فيما وصل عدد المصابين في العالم أول أمس إلى مليون ومائتي ألف و60 ألف حالة وفاة.. فمتى يأخذ المواطنون ”العِبرة” من ضحايا فيروس كورونا القاتل؟!