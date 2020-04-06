كشفت مجلة ”فوربس” الأمريكية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصبح في غضون الأشهر القليلة المقبلة أول لاعب كرة قدم في التاريخ تصل ثروته إلى مليار دولار. وأفادت وسائل الإعلام الأوروبية بأن رونالدو، اللاعب الأعلى أجرا في جوفنتوس، وافق على التضحية بـ4.24 مليون دولار من قيمة رواتبه، بعد إعلان النادي الإيطالي التوصل إلى اتفاق مع لاعبيه والمدربين لتخفيض الأجور والمساهمة في تخفيف التكاليف بعد تعليق ”الكالتشيو” بسبب فيروس كورونا. وأوضحت مجلة ”فوربس” في تقريرها أن رونالدو سيصل إلى هذا الرقم بفضل زيادة راتبه السنوي في السنوات الأخيرة التي وصلت إلى نصف مليون دولار أسبوعيا من جوفنتوس، لكن كرة القدم ليست وحدها السبب في وصوله إلى هذا المبلغ الضخم، لأن لديه أعمالا تجارية أخرى، حيث يمتلك سلسلة فنادق باسمه في أوروبا والمغرب، كما لديه علامة تجارية باسمه، إضافة إلى الريع من الإعلانات التجارية وعقود الرعاية الضخمة التي جعلته ثاني أعلى رياضي من حيث الأرباح العام الماضي، بدخل قدره 109 ملايين دولار.