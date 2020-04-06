انطلق موسم كرة القدم في طاجيكستان، يوم السبت، بإجراء مباراة الكأس الممتازة، في الوقت الذي قررت معظم البلدان تعليق منافساتها الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا. وكانت جمهورية طاجيكستان التي لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا، قد قررت إعطاء الضوء الأخضر لإجراء مباراة الكأس الممتازة خلف أبواب مغلقة، جمعت نادي استقلول ونادي جوياند (1-2). وبإجراء هذه المباراة، تلتحق طاجيكستان ببيلاروسيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى التي قررت استمرار منافسات بطولة كرة القدم ورياضة الهوكي.