واصل المجمع العمومي لتوزيع الكهرباء و الغاز "سونلغاز" وجميع فروعه تجندهم من أجل ضمان استمرارية الخدمة مع الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه في هذا الظرف المتسم بتفشي وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به مساء أمس الأحد بيان المجمع.

وفي هذا الإطار، قام المجمع بتنشيط "لجان الأزمة" في مجمل هياكله عبر التراب الوطني مع اتخاذ تدابير استعجالية من أجل ضمان حماية موظفيه والحفاظ على النظام الكهربائي والشبكات الغازية في الجزائر.

و عليه، فإنه وعلى مستوى كل مؤسسات المجمع تلتقي يوميا لجان خاصة من أجل متابعة مستوى خطورة فيروس كورونا واتخاذ قرارات لصالح حماية الموظفين والمنشآت.

ويضيف ذات البيان، أن مجمع سونلغاز طمأن زبائنه على قدرة مؤسساته بمواصلة العمل ولو بعدد قليل من الموظفين في حالة ما إذا تفاقم الوضع المتعلق بهذا الوباء العالمي.

و يبقى المجمع مجندا لضمان سير مرافقه بصفة دائمة يوميا 24سا/24. كما يسهر أيضا على توفير الخدمة من طرف فرق مصغرة تعمل ليلا و مساء وخلال أيام العطل والمناسبات.

و يضيف البيان، أن المخطط الوبائي يسمح بتسيير المنشآت وضمان تشغيل مجمل النظام الكهربائي والغازي في حالة ارتفاع نسبة الغيابات المنجز عن حالة تسجيل ذروة وبائية.

كما طمأن مجمع سونلعاز بأن الشركات التابعة له ستبقي على خدماتها الأساسية و على تدخل فرقها في حالة العطب أو حدوث طارئ يمس بأمن الأشخاص.

كما أوضح البيان أن الأشغال الثانوية تم تأجيلها إلى آجال غير محددة، مؤكدا أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز (فرع سونلعاز) لن تلجأ إلى قطع التزويد بالكهرباء والغاز في حالة عدم تسديد الفواتير وهذا في إطار التضامن الوطني في ضل جائحة كورونا.

كما يعلم المجمع أن زبائنه بإمكانهم دفع فواتيرهم عبر الوسائط الالكترونية موضحا انه لن يكون هناك قطع مبرمج بسبب أشغال صيانة الشبكة باستثناء تلك التي تعد ضرورية.

من جهة أخرى، تم وضع مخططات حجر الموظفين الذي يعد حضورهم ضروريا على مستوى الورشات والمواقع الحساسة للأنظمة الكهربائية و الغازية.