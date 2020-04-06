تواصل جائحة كورونا تسجيل المزيد من الضحايا يوميا، وتفيد آخر الأرقام الرسمية بوفاة 69 ألفا و461 شخصا في أنحاء العالم، وهو ما يعادل نحو 5.6 بالمائة من مجموع الإصابات.

وتم تشخيص أكثر من 1.24 مليون إصابة في 191 دولة -وفق الأرقام الرسمية- منذ بدء تفشي الوباء، غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزء من الحصيلة الحقيقية، لأن عددا كبيرا من الدول لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بوباء كورونا حول العالم، عن وفاة ما لا يقل عن 69,502 شخصا في العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر، وبلغ عدد المتعافين 265,887 مصابين في حصيلة منظمة الصحة العالمية حتى الساعة العاشرة و20 دقيقة بتوقيت القدس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا.

وتجاوزت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 336 ألف إصابة إلى جانب 9618 وفاة. وسجلت إسبانيا 131 ألف إصابة ونحو 12 ألف و600 وفاة. وسجلت إيطاليا 129 ألف إصابة ونحو 16 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و708 إصابة و3331 وفاة.

الصين.. وتيرة الإصابات الجديدة ترتفع من جديد

أعلنت الصين تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد ( 30 حالة يوم السبت،) كما ارتفع عدد حالات الإصابة التي لم تظهر عليها أعراض المرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت.

وأصبح أكثر ما يقلق الصين في الأسابيع الأخيرة هو ما يسمى بالحالات الواردة من الخارج، والمرضى المصابون بالفيروس ويمكنهم نقله لآخرين، لكن لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محليا في إقليم قوانغدونغ الجنوبي، تراجعا من 5 حالات قبل يوم في الإقليم نفسه.

وسجلت حتى الآن ببر الصين الرئيسي 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.

إيران تحمل الصين مسؤولية عدم الإبلاغ عن خطورة الوباء

حملت إيران الصين ضمنيا مسؤولية عدم إبلاغ العالم بجدية خطورة فيروس كورونا، واتهمتها بإخفاء العدد الحقيقي لضحاياه، قائلة إن إحصاءات بكين حول كورونا كانت "مزاحا مؤلما" للعالم.

ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن ضحايا فيروس كورونا، بأنها كانت "مزاحا مؤلما" للعالم.

وفي رده على سؤال لوكالة "الأناضول"التركية خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران الليلة الماضية، قال جيهانبور إن "الصين مارست مزاحا مؤلما للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها (في البداية) بشأن وفيات ومصابي كورونا".

وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا، بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك". وتابع جيهانبور: "لا يمكن القول إن فترة هذا المرض هي شهرين".

ورد السفير الصيني في إيران على جيهانبور، وكتب في حسابه على تويتر، قائلا له: "وزارة الصحة الصينية لديها مؤتمر يومي واقترح عليك قراءة أخبارها بدقة لتستخلص النتائج".

اليابان ستعلن حالة الطوارئ

كشفت وسائل إعلام يابانية، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "يوميوري" اليابانية ، يمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطرا جسيما" على أرواح الناس، وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد.

وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 3654 وإجمالي الوفيات 85، بحسب آخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس الأحد.

تسجيل 47 إصابة جديد في كوريا الجنوبية

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أنها سجلت اليوم 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 10284 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 186.

كما أكدت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أنها ستفرض عقوبات شديدة على أشخاص ينتهكون إجراءات الحجر الصحي في المطارات بالخداع، وجاء ذلك بعد تأكد إصابة أحد الأشخاص الذي اجتاز إجراءات الحجر الصحي في المطار عبر تناول دواء خافض للحرارة بفيروس كورونا الجديد.

كما شددت السلطات على أن الأشخاص الذين يقدمون وثائق تشمل معلومات كاذبة إلى السلطات في إجراءات الحجر الصحي سيواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون أي حوالي 8 آلاف دولار.



ماليزيا: ارتفاع عدد الوفيات الى 61

أكدت المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3662 إصابة.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح انه تم شفاء 1005 حالات، مع استمرار وضع 2596 حالة تحت المتابعة والعزل الصحي، مشددا على انه "على الماليزيين مواصلة الامتثال للإجراءات الاحترازية وممارسة التباعد الاجتماعي عندما يكونون خارج منازلهم"، قائلا: "إن هذه الإجراءات حاسمة للتغلب على جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد".

تسجيل 1200 وفاة في الولايات المتحدة

كشفت إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز عن وفاة أكثر من 1200 شخص جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، مشيرة الى أنه تم تسجيل 337,072 إصابة و9,633 وفاة.

يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذّر من أنّ بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروّعة فعلا" مع "أرقام سيّئة جدًا" لناحية عدد الضحايا. وقال "سيكون الأسبوع الأصعب على الأرجح وسيموت كثيرون".

33 إصابة جديدة بسلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الاجمالي الى 331 حالة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء الماضي عن أول وفاة مواطن عماني مصاب بفيروس كورونا والمواطن المتوفي يبلغ من العمر 72 عاما، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا سابقا ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 192 حالة، فيما أفادت الوزارة بأن 34 حالة قد تماثلت للشفاء".

السعودية: ارتفاع عدد الإصابات الى 2463

سجلت وزارة الصحة السعودية 61 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 2463.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة العربية السعودية بلغ 2402 حالة حتى الآن، تعافت منها 488 حالة.



الكويت تعلن شفاء 4 حالات جديدة

أكد وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت حتى الآن إلى 103.

وأوضح وزير الصحة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن المصابين الأربعة، الذين تم شفاؤهم من فیروس كورونا ھم مواطنان ومقیمان، لیرتفع بذلك عدد الحالات، التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.

وقال الوزير إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 556 حالة مؤكدة حتى الآن.

ارتفاع الإصابات في المكسيك إلى 2143

قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2143 ، بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر الماضي، وتسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 51 ألف شخص في العالم.