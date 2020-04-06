أجلت محكمة القليعة اليوم الاثنين بتيبازة محاكمة المناضل السياسي كريم طابو إلى تاريخ 27 من شهر أفريل الجاري، في القضية الأولى التي يتابع فيها، احباط الروح المعنوية لأفراد الجيش.

وكان منتظرا أن يحاكم طابو اليوم على مستوى محكمة القليعة، في القضية التي أوقف بسببها بتاريخ 11 سبتمبر من السنة الماضية 2019، قبل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 25 من نفس الشهر، غير أنه اعتقل مرة ثانية، لتوجه له تهم أخرى في قضية ثانية، صباح اليوم الموالي أي بتاريخ 26 سبتمبر.

وحول القضية الثانية، يذكر أن كريم طابو حوكم بتاريخ 4 مارس الماضي، بتهم، التحريض على أعمال العنف قصد الإضرار بالدفاع الوطني، والمساس بسلامة وحدة الوطن وإعداد ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التمست النيابة عقوبة أربع سنوات سجنا، وغرامة مالية بـ200 ألف دينار، قبل أن يصدر الحكم بتاريخ 11 من نفس الشهر حكما بادانته بسنة سجنا، منها 6 أشهر نافذ، حيث كان منتظرا أن يخرج من سجن القليعة، حيث يتواجد منذ إيداعه الحبس المؤقت في زنزانة انفرادية، بتاريخ 26 مارس الماضي، لكن تم استقدامه بعد الطعن الذي قدمته النيابة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 25 مارس، ورفعت العقوبة ضده إلى سنة سجنا نافذا، في المحاكمة التي أثارت جدلا، بسبب التجاوزات التي قالت هيئة دفاع المتهم أن المجلس ارتكبها في حق موكله، والتي جعلت الدفاع يقدم طلبا بوقف تنفيذ الحكم الجزائي المؤرخ في 24 مارس 2020 طبقا للمادة 14 من قانون تنظيم السجون .