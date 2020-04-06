تم، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، خلفا لآسيا باز التي أنهيت مهامها بصفتها مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة.

وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بمقر وزارة الاتصال.

و بعدما هنأ الوزير الوافد الجديد إلى المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، وجدد التأكيد على الالتزامات التي قطعها منذ توليه منصبه على رأس الوزارة والمتعلقة بإجراء مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر مع تنظيم 10 ورشات التي ستعكف على دراسة مختلف المواضيع في إطار الشراكة والحوار الدائم مع أسرة الصحافة في الجزائر.

و من بين هذه الورشات تلك المتعلقة بوضع الإطار القانوني للنشاطات المتعلقة بالصحافة الالكترونية وكذا النشر والإشهار والقنوات التلفزيونية الخاصة و النشاط الإشهاري.

من جانبه، أكد ونوغي أنه سيعمل على "رفع التحدي" و العمل "بسرعة وقوة" على تحقيق المهمة التي كلف بها والمتمثلة في تطهير القطاع من القوى غير القانونية " وهذا بالتنسيق مع أهل القطاع، داعيا الجميع إلى "التضامن المطلق في انجاز هذه المهمة" و كان ونوغي شغل منصب مستشار لدى وزير الاتصال، كما تقلد عدة مناصب مسؤولية بجرائد وطنية.