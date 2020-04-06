تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية وادي العثمانية، بولاية ميلة، اليوم الإثنين، على الساعة 07 سا و 43 دقيقة لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة بالطريق الوطني رقم 05 مشتة عين البيضاء بلدية وادي العثمانية دائرة شلغوم العيد، حيث خلف الحادث 03 ضحايا من جنس ذكر متوفين في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 27 و 31 سنة كانوا محصورين داخل السيارة.

وتم إخراج الضحايا باستعمال أدوات القطع والتفكيك وحولوا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.