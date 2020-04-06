حجزت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران بحر الأسبوع الجاري، 22 كيلوغرام و 390 غرام من القنب الهندي من الجودة العالية إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 26 مليون سنتيم.

وفي الوقت ذاته، أطاحت ذات الفرقة بالشخص الذي ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الحيازة والاتجار غير الشرعي بالمخدرات، الإستيراد، والنقل وكذا الشحن والتخزين.

وبعد التحقيق مع الموقوف تم تحرير إجراء قضائي ضده وسيحال بموجبه أمام العدالة.