قال عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير الأسبق، أنه قرر التبرع بشهر من راتبه للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأفاد المتحدث في صفحته في فايسبوك "أساهم بشهر من راتبي في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة إنتشار COVID-19.

لقد فرضت ظروف خاصة محنة كورونا وتجتهد البلاد في تسييرها بالإمكانيات المتاحة في ظل مناخ دولي يتميز بالانغلاق واعتماد الجميع على النفس.

وأضاف "تسجيدا لروح التضامن الوطني، أساهم بشهر من راتبي في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة إنتشار COVID-19.

أرجو أن نتحلى كلنا بالانضباط ونحترم كلمة أهل الاختصاص ونقدر تضحياتهم ونمتثل للقواعد والإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية".