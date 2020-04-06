في إطار مكافحة ظاهرة التجارة غير شرعية و المضاربة، تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من حجز كمية معتبرة من مواد التعقيم والتنظيف بعدما تبين أن صاحب محل تجاري قد قام بتغيير نشاطه من محل لبيع العقاقير والأواني المنزلية إلى إنشاء مؤسسة وهمية لصناعة مواد التنظيف والتعقيم.

وقام أفراد الشرطة بحجز 200 كيلوغرام من مادة الرائحة المعطرة معبأة في براميل، 600 كيلوغرام من سائل غسيل الملابس، وكذا 820 كيلوغرام من سائل غسيل الأواني، 10320 لتر من مادة الجافيل، 800 لتر من المادة الأولية الخاصة بتحضير سائل الجافيل، 15 كيلوغراما من مادة تحضير صابون السائل، 270 لتر سائل الخل، إلى جانب عدد هائل من مواد أولية لتحضير مختلف السوائل الخاصة بالتعقيم كالملح والصوديوم، حيث أراد صاحب المحل استغلال الظرف الراهن التي تعيشه البلاد، وبيع هذه المواد التي يطلبها المواطن بكثرة في السوق، وقد أنجز ملف قضائي ضد صاحب المحل وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.