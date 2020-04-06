تشرع جريدة "الخبر" ابتداء من عدد غد الثلاثاء في نشر مواضيع والإجابات النموذجية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات "أونيك" لشهادة نهاية التعليم الثانوي "بكالوريا" دورة جوان2019 ،لتكون في متناول المقبلين على اجتياز الامتحان حيث يتمكنوا من استغلالها خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار وباء "كوفيد-19" (كورونا).

وستخصص "الخبر" صفحتين يوميا لنشر جميع المواضيع والتصحيحات النموذجية، لجميع الشعب في الطور النهائي، وهو ما سيمكن التلاميذ المقبلين على الامتحان من لتحضير الأمثل لاجتيازه، خاصة وأن الدراسة توقفت في المؤسسات التربوية، وهو ما أحدث اضطرابا للكثير من التلاميذ وأوليائهم في متابعة الدروس، خاصة بالنسبة لتلاميذ الأطوار المعنية باجتياز الامتحانات الرسمية.

وسيتمكن التلاميذ من خلال متابعة الجريدة، من الاطلاع على جميع المواضيع

وحلولها النموذجية، بشكل يومي، خلال الأيام المقبلة التي تسبق امتحان نهاية التعليم الأساسي "البكالوريا"، في انتظار صدور القرار النهائي من طرف وزارة التربية الوطنية حول التغييرات التي ستطرأ عليه، أو على موعد تنظيمه بسبب تجميد الدراسة خلال السنة الدراسية الجارية 2019-2020.