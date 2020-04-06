تبرع رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، براتبه الشهري لصالح الحساب المخصص لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في الجزائر.

وقال بن صالح في بيان له نشر عبر التلفزيون العمومي، أنه "في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهها بلادنا، والتي تملي التعبئة والتجنيد للالتزام بالتدابير الوقائية، نحتاج الى ذلك التضامن الوطني المعهود لدى شعبنا لاجتياز هذه الأيام العصيبة، وكتعبير عن مساهمتي الشخصية المتواضعة في هذه الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا أتبرع براتب شهري للحساب المفتوح لهذا الغرض".