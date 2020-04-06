يتم القيام بـ50 إلى 80 اختبار كشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) يوميا بملحقة معهد باستور بقسنطينة منذ دخولها حيز الخدمة في نهاية شهر مارس المنصرم، حسب ما أفاد اليوم الاثنين مسؤولين بمخبر الكشف بهذه المؤسسة ذات الطابع الجهوي.

وأوضح عمار عزيون، مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا الذي يحتضن هذا الهيكل المخصص للكشف, بأن "مخبر التحاليل الخاص بكوفيد-19 بقسنطينة يستقبل يوميا بين 50 إلى 80 عينة تخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا بالولاية و لكن أيضا من عديد ولايات شرق البلاد."

وأضاف بأن مخبر التحاليل الخاص بكوفيد-19 بقسنطينة "يمكنه ضمان إلى غاية 200 تحليل يومي"، قبل أن يؤكد على "التحكم التام في عملية التحليل."

وأفاد عزيون بأن نتائج التحاليل تصدر في "آجال قصيرة" بفضل على وجه الخصوص الوسائل اللوجيستيكية الحديثة الموضوعة تحت تصرف المختصين المتواجدين بعين المكان.

وذكر مدير مخبر البحث في البيتوكنولوجيا بأن هذه المؤسسة الأولى المختصة في البيوتكنولوجيا بالجزائر وضعت تحت تصرف معهد باستور أفضل الظروف التي تسمح بالقيام بالتحاليل محليا, من بينها مخبر للحجر تمت تهيئته وفق المعايير المطلوبة و مزود بالتجهيزات اللوجيستيكية اللازمة.

كما وضع مركز البحث في البيوتكنولوجيا تحت تصرف المستخدمين جميع الإمكانيات اللازمة لمعالجة النفايات البيولوجية و مصلحة لتسيير المخاطر البيولوجية، حسب ما ذكر به عزيون.