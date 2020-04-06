أحصت مصالح الشرطة بولاية تيبازة أزيد من 560 مخالفة متعلقة بخرق تدابير الحجر الصحي التي أقرتها الحكومة في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات المصالح.

وجاء في حصيلة لمصالح شرطة تيبازة خلال الفترة الممتدة من يوم 28 مارس، تاريخ دخول قرار الحجر حيز التنفيذ إلى غاية يوم أمس 5 أفريل، تسجيل 566 مخالفة مختلفة تخص الراجلين و السيارات و أصحاب الدراجات النارية حيث تم تحرير محاضر و أرسلت للجهات القضائية.

وأوضح البيان, أنه بمقتضى المرسوم التنفيذي 20-69 المتعلق بالتدابير الوقائية من تفشي وباء كورونا، قامت مصالح أمن الولاية بوضع خطة أمنية من خلال إقحام تشكيل أمني خاص بتطبيق هذا الإجراء، أين تم حضر التجوال ومنع التنقل للمواطنين داخل مدن الولاية حسب التوقيت الذي أقرته الحكومة.

ومن خلال دوريات ونقاط المراقبة للشرطة، تم رفع العديد من مخالفات خرق الحجر الصحي تتمثل في 335 مركبة و 15 دراجة نارية أين تم تحرير إجراءات إدارية ضد المخالفين على أن يتم تحويل ملفاتهم على الجهات القضائية.

كما تم ابتداء من يوم أمس, تاريخ دخول قرار ولائي يقضي باتخاذ إجراءات عقابية في حق أصحاب السيارات التي لا تحترم مواقيت الحجر الصحي، وضع 19 سيارة في المحشر لمدة 15 يوما، حسب ذات البيان.

كما إتخذت مصالح الشرطة عبر كامل إقليم إختصاصها بالولاية إجراءات في حق 216 شخصا راجلا اتخذت ضدهم الإجراءات، يضيف ذات البيان مبرزا أنه يستثنى من الإجراءات العقابية الأشخاص الحاصلين على رخصة استثنائية.

ودعت شرطة تيبازة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مشددة أن مجهودات عناصر الشرطة في الميدان تبقى مجندة لوضع حد لكل المخالفات التي من شأنها تهديد الصحة العامة.

ودخلت تدابير ساعات الحجر الصحي المفروض على تسعة ولايات من بينها تيبازة حيز التطبيق منذ تاريخ 28 مارس الماضي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا قبل أن يتم تمديدها بدء من يوم أمس من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة صباحا.