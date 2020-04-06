بالرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وما رافقه من وقف لمباريات كرة القدم، إلا أن أموال نجم نادي جوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، ما تزال تتدفق.

فبحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية التي تعنى بالمال، نقله عنها موقع "شبورت 1" الألماني، فإن لاعب كرة القدم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاماً قد يصبح خلال العام الحالي أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ

عندئذ سيكون رونالدو ثالث رياضي في التاريخ، بعد لاعب الغولف تايغر وودز والملاكم فلويد مايويذر، يحقق ثروة تتجاوز المليار دولار. لكن بسبب أزمة كورونا الحالية، والتي أثرت بشكل كبير خاصة على إيطاليا، تخلى لاعبو نادي يوفنتوس عن رواتبهم من شهر مارس حتى جوان، موفرين بذلك على النادي نحو 108 ملايين يورو.

وبحسب ما كتب موقع "شبورت 1"، فإن رونالدو تمكن في العام الماضي وحده من تحقيق دخل يصل إلى حوالي مائة مليون يورو، بما فيها 60 مليوناً من راتبه وحوافز إضافية. كما حصل النجم البرتغالي على عدد من عقود الرعاية الكبيرة من شركات رياضية معروفة، مثل "Nike".