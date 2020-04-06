تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، عقد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس لمناقشة سبل دعم سوق النفط.

وقال مصدران روسيان لوكالة رويترز يوم الاثنين إن روسيا مستعدة لخفض كبير جدا في انتاجها النفطي لدعم أسواق الخام الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقاما محددة.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين في وقت سابق يوم الاثنين أن موسكو مستعدة للعمل مع دول رئيسية أخرى منتجة للنفط.

وقال المصدران، وأحدهما في الحكومة والآخر في صناعة النفط تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن تخفيضات اجمالية قدرها 10 ملايين برميل يوميا تم اقتراحها حتى الآن ربما تكون غير كافية لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية بالنظر إلى ضعف الطلب في أعقاب إجراءات العزل العام حول العالم لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.