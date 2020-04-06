تمكنت الفرق الأمنية بعنابة ، اليوم ، من حجز 52 قنطارا من المواد الغذائية المختلفة الموزعة بين السكر و الزيت والفرينة لكل من حي وادي الفرشة و بلدية عين الباردة ، في إطار محاربة المضاربة و الممارسات التجارية غير القانونية .



أكدت المصالح ذاتها أن قوات الشرطة الأمن الحضري 12 بالتنسيق مع مديرية التجارية نجحت في حجز حوالي 20 قنطارا من مواد غذائيةمختلفة منها 09 قناطيى من مادة السكر المدعم ، كما حجز أمن دائرة عين الباردة 27.5قنطارا من مادة الغريزة و خمسة قناطير من مادة الفريك بدون وسم تجاري ، و بدون فوترة ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين ، و يتعلق الأمر لشخصين يبلغان من العمر 50 سنة و 62 سنة .