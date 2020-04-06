أعلن فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "جيستيمو" اليوم الاثنين عن تمديد مدة دفع مستحقات الإيجار بشهر لفائدة قاطني سكنات البيع بالإيجار "عدل"، وذلك في إطار التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19.

وأوضحت "جيستيمو" في بيان نشر على صفحة وكالة "عدل" على الفايسبوك أنه "تم تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء لمدة شهر أخر عن الموعد المقرر" مضيفة أن هذا القرار يهدف "للتقليص من عملية تنقل الأشخاص وكإجراء وقائي للحفاظ على زبائنها من انشار كورونا".

وجاء القرار، حسب البيان، "للحفاظ على صحة المنتسبين وقاطني سكناتها وتماشيا مع قرارات وتعليمات السلطات العليا البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية القاضية بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها حماية صحة المواطن والمجتمع من تفشي جائحة كورونا".

وعلى هذا الأساس، تم تمديد آجال دفع الاشتراكات الشهرية "تجنبا لأي احتكاك من شأنه نقل أو تناقل هذا الوباء بالإضافة إلى إيمان الوكالة بضرورة الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي"، يضيف نفس المصدر.

وكانت "جيستيمو" اتخذت قرارا مماثلا شهر مارس الماضي كإجراء ينخرط في نفس المساعي الوقائية من الوباء.