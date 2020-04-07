انتقد مواطنون في البليدة الأخبار المغلوطة والكاذبة، حسبهم، التي يعمد بعض نشطاء شبكات الفضاء الأزرق إلى نشرها عبر صفحاتهم الافتراضية، خاصة تلك التي تتحدث عن الوفيات في هذه الأيام من الأزمة الوبائية، وقال هؤلاء إن ما أثار غضبهم، هو نشر معلومات خاطئة عن أشخاص توفوا نتيجة أمراض خبيثة أو مزمنة أو أزمات قلبية، ولكن بعض الصفحات الافتراضية ”استثمرت” بنية سيئة في مثل هذه الوفيات، ونشرت أن أسباب الوفاة هو ”الوباء”. والمثير، حسبهم، أن هؤلاء لم يتحرجوا في نشر أسماء المتوفين؛ بل وحتى صورهم، ما ترك بالغ الأثر في مشاعر عائلاتهم وأبنائهم وأحبط من معنويات الجميع. وطالب هؤلاء السلطات بأن تضرب بيد من حديد كل من يتجرأ على نشر مثل هذه الفتن في المجتمع.