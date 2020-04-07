تسبب فيروس كورونا في وفاة زوجين أمريكيين بفارق 6 دقائق فقط، وفقا لما نشره موقع ”بيزنس إنسايدر” الأمريكي. وقال بودي بيكر إن أباه ستيوارت، صاحب الـ72 عاما، ووالدته أدرين بيكر، صاحبة الـ74 عاما، المتزوجين منذ أكثر من 51 عاما، توفيا بسبب مضاعفات فيروس كورونا. وقال بودي بيكر إن والديه لم يعانيا من أي مشاكل صحية أساسية قبل وفاتهما، على الرغم من أن أباه كان مصابا بالربو، وأشار إلى إصابة والده بالحمى، ليتم إيداعه في العناية المركزة، لكن والدته لم يتم قبولها لأنها بدت بصحة جيدة، قبل أن تتدهور صحتها عقب يومين.. وبدأت صحة والديه تتدهور سريعا، قبل أن يخبره الأطباء بمفارقتهما الحياة بفارق 6 دقائق فقط.