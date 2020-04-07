انتقد واين روني، لاعب فريق ديربي كاونتي حاليا والقائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، في تقرير نشرته صحيفة ”صنداي تايمز”، الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون في بلاده من أجل خفض رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث وصف هذه الضغوط بـ”المخجلة”. وقال روني: ”ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية كان مخجلا، أولا وزير الصحة.. قال إنه يتعين على لاعبي البطولة الممتازة القبول بخفض رواتبهم. هل كان يائسا لهذا الحد من أجل تحويل الانتباه عن أسلوب تعامل حكومته مع الوباء؟”. وتساءل روني عن سبب إقدام الرابطة على الإعلان عن سعيها إلى خفض أجور اللاعبين أو تأجيلها بـ30 في المائة. وأردف روني: ”يبدو أنها كانت تسعى لإحراج اللاعبين بهدف إجبارهم على القبول، وأيا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فقد كنا أهدافا سهلة”. وقال روني إن قرارات خفض الرواتب ”يجب أن تؤخذ على أساس فردي”. وأضاف: ”ربما يقول لاعب.. نعم، يمكنني التنازل عن 30 في المائة من راتبي. وقد يقول لاعب آخر.. يمكنني التنازل عن 5 في المائة من الراتب فقط.. أنا لا أعتقد أن هذا سيسبب أي مشكلة داخلية في غرفة الملابس”.