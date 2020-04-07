أظهرت أخر الأرقام والإحصائيات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم أجمع إلى نحو 75 ألف حالة، فيما بلغ عدد المصابين مليون و348 ألف شخص.

ووفقا لآخر بيانات "جامعة جونز هوبكينز" الأمريكية، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد تم تسجيل أكثر من 368 ألف إصابة هناك حتى الآن، وهو ما يمثل حوالي ربع إجمال الإصابات في العالم.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 136 ألف إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، تليها إيطاليا بأكثر من 132 ألف إصابة، ثم ألمانيا حيث سجلت أكثر من 103 آلاف إصابة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا حيث ارتفع عدد المصابين فيها بالفيروس إلى نحو 100 ألف.

وفي إيطاليا الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا تجاوز عدد الوفيات فيها حتى الآن 16500 حالة وفاة، وهي أكبر حصيلة في العالم، تليها إسبانيا حيث تم تسجيل أكثر من 13300 حالة وفاة، وفي المرتبة الثالثة تأتي الولايات المتحدة حيث اقترب عدد الوفيات من 11000 حالة وفاة حتى الآن، وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بأكثر من 8900 حالة وفاة، ثم بريطانيا حيث توفي حتى الآن نحو 5400 شخص.

وبحسب أعداد الإصابات والوفيات فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المذكورة تمثل أكثر الدول تضررا جراء تفشي فيروس كورونا.

لأول مرة.. الصين لم تعلن تسجيل أي وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان " تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أن جميع حالات الإصابة المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل إلى 81740 حتى نهاية يوم 6 أبريل.

إيران: سنسيطر على الوباء في غضون 40 يوما

أشار وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إلى أننا "سنسيطر على فيروس كورونا في غضون 40 يوما".

هذا ولفت الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، سابقا إلى أنه "تسود مخاوف من أن تكون الأعداد الفعليّة أكثر من المعلن عنه حتى الآن".

وأشار جهانبور كذلك إلى أن غالبية الإيرانيين التزموا بالتوجيهات بشأن عدم مغادرة منازلهم للذهاب في نزهة تقليدية في آخر أيام عطلة عيد النوروز.

اليابان تستخدم حاسوبا عملاقا لدراسة الفيروس

قرر موظفو مركز أبحاث الكمبيوتر في المعهد الحكومي الياباني للعلوم الطبيعية "Riken" استخدام الكمبيوتر العملاق Fugaku للدراسات المتعلقة بالفيروس التاجي.

ونقلت وكالات عن المركز تأكيده أننا "قررنا استخدام قوة حاسوبنا العملاق فوغاكو في الأبحاث المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا الجديد".

وأكدت المؤسسة أن قدرة Fugak، يمكن استخدامها الآن للمحاكاة المعقدة وتحليل مجموعة البيانات الكبيرة.

هذا وسيصبح الكمبيوتر العملاق فوغاكو خليفة للكمبيوتر العملاق الشهير "كاي"، الذي توقف عن العمل في أوت 2019 وتم استخدام "كاي" لإجراء عمليات محاكاة معقدة للكوارث الطبيعية ومكافحتها، والمحاكاة في مجال الطب وفي المجالات الأخرى ويقدر أنه سيتم إنفاق نحو 100 مليار ين ( مليار دولار) على تطوير فوغاكو.

ميدانيا، تم تسجيل 235 إصابة جديدة بالفيروس كورونا، يوم الاثنين في اليابان، أقل بـ 73 من اليوم السابق وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 4.8 ألف شخص، بما في ذلك ركاب وطاقم سفينة "دايموند برينسيس"، الذين تم عزلهم لمدة شهر في ميناء يوكوهاما. يوم الاثنين، وتوفي 4 أشخاص، أقل بـ 6 من يوم الأحد في المجموع، توفي 108 أشخاص من الإصابة بفيروس كورونا في اليابان.

روسيا تسجل 1154 حالة إصابة جديدة

شهدت روسيا تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.

وقال مركز العمليات في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في موسكو 5181".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل أيضا 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو".

كما تم تعافي 88 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 16 في موسكو، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494.

وحتى الآن يبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد، وإجمالي الوفيات 58.

آخر الأرقام بالسعودية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 2752 حالة بعد تسجيل 147 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء في بيان لها إن عدد الحالات التي تعافت بلغ 551 حالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كندا..أكثر من 16.6 ألف مصاب

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى أكثر من 16 ألفا و600 مصاب حسب آخر البيانات، فيما بلغ عدد الوفيات 320 شخصا.

وكانت السلطات الكندية قد أعلنت أمس الاثنين أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و822 مصاب وتسجيل 293 حالة وفاة.

وأغلب الإصابات سجلت في مقاطعة كيبيك حيث بلغ عدد المصابين فيها 8580 وتليها مقاطعة أونتاليو التي تجاوز فيها عدد المصابين 4300 شخص.

1150 وفاة جديدة في الولايات المتحدة

سجلت السلطات الأمريكية 1150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته جامعة جونز هوبكنز، اليوم الثلاثاء.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا بأكثر من 367 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين أن بلاده أحرزت "تقدما عظيما" في علاج فيروس كورونا، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

ارتفاع عدد الوفيات بباكستان

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 52 والإصابات إلى 3292.

يذكر ان فيروس كورونا انتشر حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

تسجيل 354 إصابة جديدة في الهند

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأنه تم تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند ليرتفع مجمل الإصابات إلى 4400.

وكانت الهند أعلنت سلسلة إجراءات غير مسبوقة، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما. وقررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "كوفيد 19".

كما أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.

السودان..ارتفاع عدد الإصابات إلى 14

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 14 حالة.

أمريكا تبدأ تجربة لقاح جديد

بدأت وزارة الدفاع الأمريكية تجربة لقاح جديد لاستخدامه في القضاء على فيروس "كورونا".

وأشار رئيس الأطباء في هيئة الأركان المشتركة، العميد بول فريدريش في تصريح إلى إن "عملية تطوير اللقاح الجديد قد تستغرق عدة أشهر".

ولفت فريدريش في مؤتمر صحافي إلى أننا "بدأنا اختبار اللقاح اليوم لكن لا يمكنك القول أن اللقاح النهائي بات قاب قوسين أو أدنى. ستستغرق العملية شهورا وليس أسابيع"، مشددا على أنه "يتم اختبار عدة أنواع من اللقاح في وقت واحد، والتي "يتم اختبارها بأمان حتى الآن على الحيوانات"، مضيفا "بعد ذلك، إذا تم إثبات سلامة اللقاح، فسيبدأ الاختبار على مجموعة صغيرة من الناس، وإذا نجح، على مجموعة أكبر".

أفغانستان: تسجيل 424 إصابة

سجلت وزارة الصحة الافغانية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 424.

هذا وكان أعلن وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز في وقت سابق تطور قدرة المرافق الطبية في البلاد لتتمكن من إجراء 1000 فحص يوميا بنهاية الأسبوع.

وتجري مراكز اختبار فيروسات كورونا في أفغانستان 600 فحص يوميًا 400 في العاصمة كابول و 100 في إقليمي هيرات وننجارهار.

ووافقت الحكومة الأفغانية في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

سلطنة عمان تسجل 40 إصابة جديدة

أعلنت سلطنة عمان عن تسجيلها 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن وزارة الصحة، إن عدد الإصابات الإجمالي فى السلطنة يصل إلى 371.

وفي سياق إجراءات التصدي للفيروس، قررت السلطات العمانية، منع التجمعات، ووقف طباعة وتداول الصحف والمجلات الورقية، وإغلاق محلات الصرافة.