منحت وزارة التجارة خلال الأيام العشرة الماضية 37 ترخيصا للمؤسسات الناشطة في مجال إنتاج مادة الهلام المعقم، لتشجيع إنتاج هذه المستحضر الذي شهد طلبا متناميا بسبب انتشار جائحة كورونا، حسبما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية وزير التجارة كمال رزيق.

وأوضح رزيق، أن قطاعه يولي أهمية كبرى لعملية الرقابة على المنتجات الموجهة للتعقيم والتطهير لمواجهة الجائحة، سيما فيما يتعلق بالهلام المعقم، أين تم خلال الـ 10 أيام الماضية منح 37 ترخيص للمؤسسات لإنتاج هذا المستحضر.

ودعا الوزير بقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال إنتاج هذه المادة سواء بمقابل أو بالمجان إلى التقدم لدى مصالح وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية من أجل تقديم طلب للحصول على الترخيص يتضمن طلبا إداريا وتقرير المخبر الذي يبين تركيبة المنتوج والوثائق الإدارية الخاصة بالشركة المنتجة.

وتساهم العملية، وفق الوزير، في ضمان نوعية المنتوج واعتماد تركيبته الصحيحة إلى جانب تسهيل عملية مراقبته، في حين تكون المؤسسات غير الحائزة على الرخصة مهددة بعقوبات ردعية.

وحسب رزيق فقد اتصلت مصالح الوزارة ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المادة لحثهم على تسوية وضعيتهم القانونية ما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بوتيرة عادية.

وأضاف رزيق قائلا: " نتريث في تنفيذ القانون لأن الظرف صعب والمنتوج حساس بالنسبة للمواطن، لكن التخوف من إمكانية حدوث غش أو تلاعب في تركيبة المنتوج يجعلنا نتخذ الإجراءات ولهذا استدعينا المؤسسات المنتجة وطلبنا منها إتمام إجراءاتها القانونية " .

وبخصوص الكمامات والقفازات, أوضح الوزير أنها لا تخضع وفق القانون لرخص وزارة التجارة وإنما تنظمها قوانين قطاع الصحة وقطاع الصناعة الصيدلانية اللذان يشرفان على مطابقتها مع المعايير المعمول بها في هذا الجانب.