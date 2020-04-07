ترامب لا يستبعد تخفيض إنتاج النفط

مال و أعمال
7 ابريل 2020 () - ف.ن/وكالات
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لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بخفض إنتاجها من النفط الخام، إذا لزم الأمر، وذلك للسير على خطى تحالف "أوبك+".
وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخفض إنتاجها النفطي في حال طلبت دول تحالف "أوبك+" ذلك، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس "هذا القرار يجب أن نتخذه، ربما سنقبل وربما لا".
وأضاف، ترامب أن دول "أوبك+" لم تتقدم بطلب كهذا إليه، متوقعا أن يتراجع إنتاج النفط في العالم بشكل تلقائي بسبب عدم وجود طلب على الخام من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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