بعث جزائريين عالقين بمطار نيويورك، أمس الإثنين، رسالة نداء إلى القنصلية الجزائرية بمدينة نيويورك لطلب الإعانة لترحيلهم إلى الجزائر.

وقال هؤلاء في رسالة الإغاثة التي نشرت على صفحة "جزائريون عالقون بالولايات المتحدة الأمريكية ويريدون العودة إلى الجزائر" في "الفايسبوك"، "نتقدم نحن الجزائريون العالقين بمطار نيويورك منذ يوم 17 مارس 2020 بنداء طلب إعانة من طرفكم وذلك بتدخلكم مع نظيركم بالقنصلية الفرنسية و الإسبانية لترحيلنا إلى بلدنا الجزائر. علما أن البعض منا تلقى تصريح من القنصلية الجزائرية انه سيتم التكفل بهم وترحيلهم ولم يؤخذ هذا التصريح بعين الاعتبار من طرف شركات الطيران Air France و Air ibiria .

وأضاف ذات المصدر، "أعلمكم أن هذه الأخيرة رفضت ترحيلنا على متن طائراتها بسبب عدم حملنا لجوازات سفر أوروبية أو إقامة أوروبية، علما أن البعض منا يمتلكون تأشيرة شنغن، وبما أن عددنا يتجاوز الـ 200 شخص نطلب منكم تقديم إعانة أو التكفل بحالتنا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها والتي أهمها تفشي هذه الجائحة العالمية بكثرة في مدينة نيويورك".