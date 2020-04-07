قامت، أمس الاثنين، مصالح أمن ولاية بشار بمختلف وحداتها وفرقها في الميدان بتوقيف المخالفين لإجراءات الحجر الجزئي.

وحسب ما علمته "الخبر" من خلية الإعلام التابعة لأمن ولاية بشار، فقد تم حجز 35 مركبة و 11 دراجة نارية ووضعها بالمحشر، في حين تم توقيف 68 شخصا وإحالتهم للإجراءات القضائية المعمول بها نتيجة مخالفة هذه الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19، وهذا بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

وكشفت ذات الجهة الأمنية، أن مصالح أمن ولاية بشار جنَّدت كافة وسائلها المادية والبشرية وتسخيرها لتطبيق إجراءات الحجر الجزئي الذي أُعلِن عنه من طرف السلطات العليا للبلاد، وهذا ابتداء من يوم 05 أفريل، من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا من اليوم الموالي، أين تم في البداية تغليب الطابع التحسيسي على المهام الميدانية لتوعية المواطنين لضرورة التقيد بالتعليمات وتوجيهات السلطات حفاظا على الصحة العامة.