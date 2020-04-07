انطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء قافلة تضامنية من ولاية ميلة باتجاه ولاية البليدة، في إطار العمليات التضامنية الجارية وطنيا مع سكان ولاية البليدة.

القافلة التي أعطى إشارة انطلاقها والي الولاية مولاي عبد الوعاب رفقة السلطات المدنية و العسكرية، تتكون من 21 شاحنة مقطورة، تضمنت مواد غذائية واسعة الاستهلاك، منتوجات فلاحية وعجائن ،إضافة إلى حليب ومشتقاته إلى جانب مواد التنظيف والتعقيم.

القافلة عبارة عن هبة تضامنية من مؤسسات خاصة وعمومية وفلاحين.