توقيف 13 مخالفا لإجراءات الحجر الجزئي بتلمسان

مجتمع
7 ابريل 2020 () - ف.ن
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سجلت مصالح الأمن لولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، عدة مخالفات لإجراءات الحجر الجزئي، حيث تم حجز 02 دراجتين ناريتين و 02 مركبتين، وتوقيف 13 شخص مخالف، أنجز إجراء قانوني في حق المخالفين وسماعهم على محاضر رسمية.
وأوضح بيان لمصالح الأمن في الولاية، بحوزة "الخبر" نسخة منه: "في إطار التدابير الأمنية المتخذة من طرف مصالح أمن ولاية تلمسان للوقوف على إجراءات الحجر الجزئي بولاية تلمسان الموضوع حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ: 05/04/2020 من الساعة 15:00 سا زوالا الى غاية الساعة 07:00 سا صباحا من اليوم الموالي للحد من إنتشار فيروس كورونا، تم تسجيل عدة مخالفات للإجراءات في هذا الشأن، حيث تم حجز 02 دراجتين ناريتين و 02 مركبتين، وتوقيف 13 شخص مخالف، أنجز إجراء قانوني في حق المخالفين وسماعهم على محاضر رسمية".

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كورونا

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