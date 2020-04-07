سجلت مصالح الأمن لولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، عدة مخالفات لإجراءات الحجر الجزئي، حيث تم حجز 02 دراجتين ناريتين و 02 مركبتين، وتوقيف 13 شخص مخالف، أنجز إجراء قانوني في حق المخالفين وسماعهم على محاضر رسمية.

وأوضح بيان لمصالح الأمن في الولاية، بحوزة "الخبر" نسخة منه: "في إطار التدابير الأمنية المتخذة من طرف مصالح أمن ولاية تلمسان للوقوف على إجراءات الحجر الجزئي بولاية تلمسان الموضوع حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ: 05/04/2020 من الساعة 15:00 سا زوالا الى غاية الساعة 07:00 سا صباحا من اليوم الموالي للحد من إنتشار فيروس كورونا، تم تسجيل عدة مخالفات للإجراءات في هذا الشأن، حيث تم حجز 02 دراجتين ناريتين و 02 مركبتين، وتوقيف 13 شخص مخالف، أنجز إجراء قانوني في حق المخالفين وسماعهم على محاضر رسمية".