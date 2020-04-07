حدد والي البليدة السيد كمال نويصر أمس، طبقا للقرار الولائي رقم 789 المؤرخ في 6 أفريل الجاري توقيت ممارسة مختلف الأنشطة التجارية على مستوى إقليم ولاية البليدة وبصفة يومية إبتداء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا أي لمدة تسعة ساعات كاملة ، بناءا على التوصيات المقدمة خلال اجتماع اللجنة الأمنية الولائية الموسعة بتاريخ 6 أفريل الجاري نظرا لدواعي صحية لحماية المواطنين وتفادي الإكتظاظ والتطبيق الصارم للترتيبات المتعلقة بالحجر الصحي الكلي المفروض على هذه الولاية .