ممارسة الأنشطة التجارية لتسعة ساعات بالبليدة

أخبار الوطن
7 ابريل 2020 () - ب.وسيم
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حدد والي البليدة السيد كمال نويصر أمس، طبقا للقرار الولائي رقم 789 المؤرخ في 6 أفريل الجاري توقيت ممارسة مختلف الأنشطة التجارية على مستوى إقليم ولاية البليدة وبصفة يومية إبتداء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا أي لمدة تسعة ساعات كاملة ، بناءا على التوصيات المقدمة خلال اجتماع اللجنة الأمنية الولائية الموسعة بتاريخ 6 أفريل الجاري نظرا لدواعي صحية لحماية المواطنين وتفادي الإكتظاظ والتطبيق الصارم للترتيبات المتعلقة بالحجر الصحي الكلي المفروض على هذه الولاية .

 

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كورونا

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