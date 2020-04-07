يروي الكاتب والصحافي الجزائري المقيم في فرنسا أكرم بلقايد ما عاشه مع فيروس كورونا، والتي نشرها في تدوينته الشخصية وترجمها موقع "القدس العربي"، وتقاسمها عبر حسابه على "فيسبوك". وقدم بلقايد بعض النصائح للجميع انطلاقا من تجربته الشخصية مع هذا المرض اللعين.

وقال الصحافي في "لوموند ديبلوماتيك"، ومؤلف عدة كتب بالفرنسية من بينها "أن تكون عربيا الآن" وآخرها "الجزائر بلد مُعرقل"، رحلته مع فيروس كورونا والتي بدأت بسعال جاف ومستمر، سرعان مع تبعته حمى، حيث استيقظ في اليوم الموالي مع درجة حرارة مرتفعة جدا وصلت إلى 38,4، وهو ما دفعه إلى الاتصال بالطبيب والتوجه إلى العيادة. بعد ذلك، عاد إلى البيت مع تسجيله تحت وضع المراقبة، على أن يرتاح ويتناول الباراسيتامول، على أمل ألا تتدهور حالة الجهاز التنفسي، وهو ما ينصح به كل أولئك الذين لا يعانون من مشاكل حادة في التنفس وليسوا مصابين بأمراض مزمنة.

وفي اليوم الثالث يتابع أكرم بلقايد أنه عاش ليلة "قذرة" مع عدة كوابيس، حيث ارتفعت درجة حرارته إلى 39,7. وفِي الصباح انخفضت درجة الحرارة، لكن الحمى استمرت خلال اليومين التاليين. ليضاف إليها في اليوم الخامس أحد الأعراض الأخرى لفيروس كورونا وهو فقدان حاستي الشم والتذوق.

ويضيف أن الموجة الثانية وصفها بالضعف الكلي، وأشار إلى أنه يسبب الصداع النصفي، الذي عادة ما يعاني منه، ويعالجه بــ"الآيبوبروفين"، لكنه توقف عن استعماله لأن هناك تحذيرات جدية من هذا الدواء وتأثيراته العكسية في حالة "كورونا". وكتب الكاتب أنه واصل في اليوم التاسع الشعور بصداع في الرأس وإرهاق جسدي.

ويقول أكرم بلقايد إنه يشعر اليوم بتحسن، لكن المعركة مستمرة، لأن "فيروس كورونا هو وغد لا يعطي أي هدية، إذ يفرض معركة شارع يأتي فيها الخطر من أي مكان وفي أي وقت".

ونصح الكاتب الجميع بتوخي الحذر والبقاء في منازلهم. وإذا اضطروا إلى الخروج فعليهم التسلح بالكمامات والقفازات، وعدم الإصغاء إلى أولئك الذين يؤكدون أن الكمامات ليست لها أي أهمية، لأنهم كذابون ومجرمون.

وأضاف بلقايد على كل شخص أن يضع في الاعتبار شيئاً واحداً: كلما أصيب بالفيروس في وقت لاحق، كان ذلك أفضل بالنسبة له لأنه مع مرور الأيام يتقدم الأطباء في بحوثهم.

وانطلاقًا من تجربته الشخصية، ينصح الكاتب الجزائري بالأمور التالية إلى أن يتم التوصل إلى علاج توافقي، وقبل كل شيء نهائي ضد كوفيد-19:

– لمساعدة نفسك ومحاربة الحمى، عليك بالباراسيتامول (بحد أقصى 3 غرامات في اليوم).

– لتعزيز جهازك المناعي: فيتامين (سي) ود 3 والزنك.

– اشرب واشرب ثم اشرب. من الأحسن أن يكون الشراب دافئًا أو ساخنا.

– لا تتناول أبداً "آيبوبروفين" أو أسبرين.

– اغسل اليدين بشكل منتظم عدة مرات في اليوم.

– تناول الطعام والنوم.

– لا تبغ.

– وفي اليوم العاشر من الإصابة حاول رؤية طبيب (ارتد كمامة) للتحقق من عدم وجود عدوى انتهازية في الرئتين (أو في أي مكان آخر).