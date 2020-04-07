أودع الشخص الذي روج منذ أيام اشاعة غلق محطات الوقود، الحبس المؤقت.

أفاد بيان لوزارة التجارة أن هذه الأخيرة أودعت شكوى بعد تداول اشاعة غلق محطات الوقود ما ترتب عنه طوابير ضخمة على مستوى العاصمة أمام نقاط بيع الوقود بحر الأسبوع الفارط.

وجاء في بيان الوزارة "تطبيقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ، ومباشرة بعد صدور شائعة باسم وزارة التجارة بقرار غلق محطات الوقود من طرف شخص مجهول الهوية، تقدمت وزارة التجارة بشكوى لدى مصالح الأمن، التي تمكنت بكل احترافية وفي وقت جد قياسي من القاء القبض على مسرب هذه الإشاعة".

وأضاف البيان "تم الإستماع له لدى المصالح القضائية المختصة لولاية البليدة وتم ايداع المعني السجن المؤقت الى غاية محاكمته، ولن تتوانى وزارة التجارة في المتابعة القضائية وعدم التسامح مع أي شخص أو هيئة كانت تستعمل اسم الوزارة في أي تصريح أو قرار مغلوط لمغالطة الرأي العام ونشر الأكاذيب وزرع البلبلة خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم ".

للاشارة فان المعني روج للاشاعة عبر تسجيل صوتي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في طوابير ضخمة أمام محطات الوقود بحر الأسبوع الفارط.