وجهت إدارة فريق شبيبة القبائل نداءا عبر صفحتها على الفايسبوك لأنصار الفريق و مموينه و لرجال الاعمال و لسكان منطقة القبائل المشاركة في حملة جمع الموارد المالية لمد يد العون للطاقم الطبي و الشبه طبي لمختلف المؤسسات الإستشفائية و للعائلات المعوزة التي تمر حاليا بفترة حرجة و تستدعي المساعدة.

حسب نداء إدارة الشبيبة الذي بث أيضا على إذاعة تيزي وزو المحلية، الهدف من تنظيم هذه المبادرة هو إقتناء المستلزمات الصحية من كمامات و أقفزة و بذلات خاصة لتمكين الأطباء و الممرضين الذين يواجهون وباء كورونا فيروس بإمكانات جد محدودة القيام بعملهم في ظروف مريحة عكس ما هو الحال اليوم .

كما تهدف المبادرة لتقديم يد المساعدة للعائلات الفقيرة لتمكينها من تجاوز الوضع العسير في أمان.

قصد تحقيق الهدف المسطر فتحت إدارة الشبيبة حساب بنك بالعملتين الوطنية و الأجنبية لتمكين حتى المغتربين المشاركة في هذه الهبة التضامنية و تعيين مستودع لإستقبال تبرعات المواطيني و مواد غذائية و غيرها يتواجد بسوق الجملة للخضر و الفواكه المتواجد على حافة الطريق الغجتنابي الجنوبي بالطريق المؤدي إلى وادي عيسي شرق عاصمة الولاية .