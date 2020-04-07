قررت وزارة التجارة المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر من الوحدات التحويلية إلى المواطنين تطبيقا للإجراءات الصحية والحمائية الخاصة التي أقرها الوزير الأول عبد العزيز جراد للوقاية من تفشي وباء الكورونا، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى هذه الهيئة.

وحسب مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالوزارة سمير مفتاح، فإنه سيتم الاعتماد على نظام التوزيع القديم من خلال البيع لدى تجار الجملة والواجهات التجارية الكبرى وتجار التجزئة.

وأوضح نفس المسؤول أنه " تم توجيه تعليمة للمدراء الجهويين والولائيين موقعة من طرف الأمين العام للوزارة قش كريم جاءت تطبيقا للإجراءات الصحية والحمائية الخاصة التي أقرها الوزير الأول للوقاية من تفشي وباء الكورونا".

وأضاف بأن القرار جاء تبعا للمعاينات والملاحظات بخصوص عمليات بيع السميد على مستوى الوحدات الإنتاجية المتواجدة عبر التراب الوطني، والتي قد تشكل خطرا على صحة المواطنين.

وعليه، تم إقرار المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر من الوحدات التحويلية إلى المواطنين والاعتماد على نظام التوزيع القديم من خلال البيع لدى تجار الجملة و الواجهات التجارية الكبرى و تجار التجزئة.

كما ستحرص مصالح وزارة التجارة، حسب نفس المصدر، على مراقبة وجرد عمليات البيع يوميا ومتابعة مسار المنتوج من المنتج الى المستهلك النهائي في اطار محاربة عمليات المضاربة والتوزيع والتخزين العشوائيين.