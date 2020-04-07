ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 193 وفاة، حسب ما أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار.

وكشف نفس المتحدث أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة موزعة على تسع ولايات كالآتي: البليدة (11 حالة) والجزائر العاصمة (2) وحالة واحدة في كل من ولايات بجاية وتيزي وزو ومستغانم وبرج بوعريريج وبومرداس وسطيف وباتنة.

لكن الملاحظ هو الانخفاض الكبير في العدد اليومي للإصابات المؤكدة بتسجيل 45 حالة خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 1468.

وأضاف فورار أن الحالات المسجلة تتوزع من حيث الجنس إلى 855 رجل يمثلون 58 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة و613 امرأة بنسبة 42 بالمائة من الحالات المسجلة، مؤكدا أن 36 بالمائة من الحالات تخص الأشخاص الذين يفوق عمرهم 60 سنة و35 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 سنة.

كما ارتفعت حالات التعافي من الجائحة إلى 113 حالة، فيما يخضع 626 شخص للعلاج بالكلوروكين.