تمكنت الفرقة الجنائية لأمن سكيكدة من فك لغز سرقة واسترجاع كمية من المجوهرات والحلي ومبلغ مالي.

الفرقة تلقت شكوى من مواطنة تشتكي فيها أن مسكنها الواقع بوسط مدينة سكيكدة قد تعرض للسرقة من طرف مجهولين حيث استهدف المشتبه فيهم مصوغات وحلي من المعدن الأصفر ومبلغ مالي من العملة الوطنية.

كما تمكنت لفرقة الجنائية في ظرف وجيز واثر استغلالا للمعطيات المتوفرة لديها، من تحديد المشتبه فيه أين تم توقيفه واسترجاع جميع المسروقات من مجوهرات وحلي ومبلغ مالي يقدر بـ19 مليون سنتيم وانجاز ملف قضائي في حق الفاعل.