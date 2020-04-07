أطاحت مصالح أمن ولاية بومرداس بشبكة إجرامية تضم ستة عناصر من مختلف ولايات الوطن قامت باختطاف شاب مقيم بيسر - شرق الولاية - وقتله والاستحواذ على سيارته بولاية سيدي بلعباس، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر من أمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة كريمو تواتي، مسؤول خلية الاتصال بأمن الولاية في تصريح، بأن فرقة البحث والتحري بأمن الولاية تمكنت من الإطاحة بجماعة أشرار (أعمارهم بين 32 و38 سنة) ينحدرون من ولايات الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس وميلة ووهران وبومرداس، استنادا إلى شكوى تقدمت بها عائلة من يسر تتعلق باختفاء ابنهم (23 سنة) بشكل مفاجئ.

وتمت الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية، يضيف محافظ الشرطة، بعد القبض على أحد عناصرها على مستوى ولاية بومرداس ليتم بعد ذلك واستنادا لاعترافات هذا الأخير القبض على باقي العناصر عبر الولايات التي ينحدرون منها.

وحسب الاعترافات التي أدلى بها عناصر هذه الجماعة الإجرامية، يوضح مسؤول خلية الإعلام، فقد قام هؤلاء باستدراج الضحية إلى بحيرة "سيدي أمحمد بن علي" بولاية سيدي بلعباس، التي سافر إليها الضحية لأسباب شخصية، ثم قاموا بقتله والتنكيل بجثته وسرقة سيارته التي قاموا ببيعها فيما بعد واقتسام عائداتها المالية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق عناصر هذه المجموعة الإجرامية، المسبوقين كلهم في قضايا إجرامية متعددة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، يؤكد نفس المصدر.