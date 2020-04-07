تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الـ24 ساعة الأخيرة من توقيف 91 شخصا وحجز أكثر من 37 طن من المواد الغذائية و ذلك في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة، الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وبهدف الحد من السلوكات البشعة للمستغلين للظرف الراهن، المتمثل في تفشي مرض كورونا، تم معالجة 87 قضية وتوقيف 91 شخص، وذلك خلال ال24 ساعة الأخيرة، مع حجز 37 طن و205 كلغ من المواد الغذائية".