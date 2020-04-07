استفادت مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية بولاية وهران في اليومين الماضيين من أزيد من 1.400 كمامة للحماية أنتجتها جامعة العلوم والتكنولوجيا " محمد بوضياف" بوهران، حسبما علم اليوم الثلاثاء من منسق العملية.

وقد استفادت "كل الهياكل الصحية " من هذه العملية التضامنية التي شرع فيها أمس الاثنين لفائدة المستخدمين الطبيين والشبه الطبيين المجندين في هذا الظرف المتميز بانتشار وباء فيروس كورونا، كما أوضح مدير المنصة التكنولوجية بالجامعة المذكورة، أمين إيلاس.

وأضاف أنه بهذه العملية الحديدة وصل عدد الأقنعة الواقية للوجه والعينين التي تم توزيعها إلى أكثر من 000 2 وذلك منذ الانطلاق في إنتاجها على مستوى المنصة التكنولوجية للجامعة، لافتا إلى أن عملية الإنتاج ستتواصل " لدعم أكثر حماية مهني الصحة بوهران ".

وسيتم في المدي القريب توسيع العملية إلى ولايات أخرى على غرار تلمسان وعين تموشنت فضلا عن ولاية البليدة التي تعد الأكثر تضررا، وفق نفس المصدر.

وبوهران شملت عملية توزيع الكمامات المؤسسة الاستشفائية الجامعية " أول نوفمبر" والمركز الاستشفائي الجامعي ومسشتفي طب الأطفال بحي المنزه (كناستال سابقا) والحماية المدنية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وفريق الحجر الصحي بمركب الأندلسيات ومستشفيات عين البيضاء وعين الترك والمحقن وغيرها.

وتتراوح طاقة إنتاج المنصة التكنولوجية لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران بين 250 و 300 كمامة في اليوم يشارك في إنتاجها 12 طالبا بهذه الجامعة وأخر من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران " موريس أودان" ومتطوعون من القطاع الاقتصادي.

ويعمل الفريق أيضا على تصميم نموذج لمقصورة تحمي الطبيب عند إدخال المريض قاعة العمليات للتنبيب إضافة إلى تجهيزات اخزي تخص نظام الأكسجة، كما أشير إليه.