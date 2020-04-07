أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن احتكار ما يحتاج إليه الناس من السلع ورفع أسعارها وخلق الندرة من الكبائر، داعية إلى التحلي بالتكافل والتضامن خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الناس.

ودعت اللجنة إلى التحلي بـ"خلق الأنبياء واقتفاء دأب الأتقياء في التآخي والتكافل والتضامن وقت الحاجة لاسيما في هذه الايام العصيبة التي يمر بها الناس"، مصداقا للآية الكريمة "إنما المؤمنون إخوة" ولحديث الرسول صلى الله عليه سلم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

من جهة أخرى، حثت اللجنة المواطنين على التحلي "بالحكمة في التعامل مع الأهل وتجنب الخلافات خاصة في هذه الظروف الصعبة، واستحضار معاني السكينة والتمسك بالوحدة الدينية التي تجمع الكلمة وترسخ دعائم الأخوة بين أبناء الوطن الواحد، وتقوي أواصر الترابط والتلاحم والتراحم بينهم" لقوله سبحانه تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض".