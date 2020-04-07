سيتم قريبا إنشاء مركز للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بولاية بجاية وتحديدا بمخبر كلية الطب بعد اعتماده اليوم الثلاثاء من قبل فريق خبراء تابع لمعهد باستور بالجزائر العاصمة، حسبما أكده رئيس الجامعة بوعلام سعيداني.

وأضاف سعيداني أن عملية الاعتماد قد تمت بعد مهمة قام بها خبراء من معهد باستور من بينهم البروفيسور ايدير بيطام، مستشار بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

كما أشار ذات المسؤول إن الفريق قد استعرض مدة يومين وراقب وتحقق من الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها هذا المخبر، الذي بُرمج من الآن فصاعدا للقيام في البداية بخمسين اختبارا لترتفع فيما بعد الوتيرة حسب الاحتياجات المعبر عنها.

وتابع يقول أنه قبل الانطلاق في العمل سيتم تكوين فريقين من المختصين الاستشفائيين الجامعيين يتكون كل فريق من 04 مختصين يتكفلون بمهمة إجراء وتطبيق بروتوكول الكشف المبكر المحدد.

أضاف السيد سعيداني إن التكوين سيدوم من ثلاثة إلى أربعة أيام حيث سيدخل المخبر بعد اعتماده النهائي من معهد باستور في العمل ليقدم إسهامه في المجهود الوطني لتكثيف عمليات الكشف المبكر.