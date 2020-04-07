وجه النجم الجزائري، رياض محرز، رسالة تعزية ودعم لمدربه في مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الذي فقد والدته على إثر إصابتها بفيروس كورونا. ونشر محرز في حسابه بـ”إنستغرام” صورة له تجمعه بالمدرب الإسباني، وكتب: ”يوم مؤثر للغاية لنا بعد تلقينا الخبر المأساوي، كل التعازي واحترامي للمدرب وعائلته خلال هذه الفترة العصيبة”. ونعى نادي مانشستر سيتي والدة مدرب فريقه الأول لكرة القدم، التي وافتها المنية يوم الإثنين عن عمر ناهز 82 عاما. وكتب النادي في بيانه: ”عائلة مانشستر سيتي تشعر بالأسى بعدما علمنا بوفاة والدة بيب غوارديولا السيدة دولوريس سالا كاريو في مدينة مانسريا بمقاطعة كتالونيا”.