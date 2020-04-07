سجل رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارداكار، اسمه من جديد في سجل الأطباء، وعرض ممارسة المهنة في نوبات عمل، بهدف تقديم المساعدة لهيئة الخدمات الصحية في بلاده خلال أزمة تفشي فيروس كورونا. وكان فارداكار يعمل طبيبا في أحد المستشفيات قبل انتخابه في البرلمان الإيرلندي. وترك رئيس الوزراء مهنة الطب عام 2013، قبل عام عن تعيينه في منصب وزير الصحة. وذكرت صحيفة ”ذا أيريش تايمز” الإيرلندية أن فارداكار من المقرر أن يعمل في نوبات أسبوعية في قطاع يناسب مؤهلاته، وسوف ”يساعد في تقديم مشورات هاتفية”.