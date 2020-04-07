تعافت معمرة إيطالية تبلغ من العمر 104 أعوام من فيروس كورونا بعد أن كانت قد نجت من الأنفلونزا الإسبانية عام 1918، لتصبح واحدة من أكبر المعمرات في العالم تتعافى من الفيروس. وذكرت صحيفة ”ديلي ميل” البريطانية أن العجوز ”أدا زانوسو” شعرت بأعراض فيروس كورونا في 17 مارس الماضي، أي بعد 8 أيام من فرض الحكومة الإيطالية حظرا للتجول، وكانت موجودة آنذاك في دار التمريض بمدينة بييلا شمالي إيطاليا، حيث عانت من الحمى والقيء وصعوبة التنفس، وأثبتت التحاليل بعد ذلك أنها حاملة للفيروس. وأكدت الطبيبة المشرفة على حالتها أن ”المعمرة شفيت وهي على ما يرام وفي كامل وعيها ولا ترقد في السرير وتستطيع التحرك للجلوس على كرسيها ولم تتأثر قواها أو مستوى إدراكها بالمرض”.