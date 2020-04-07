عادت سلطات مدينة برلين إلى حظر إذاعة الأذان عبر مكبرات الصوت بعد أن تسبب ذلك في تجمع لنحو 300 شخص أمام أحد المساجد رغبة منهم في أداء الصلاة بالمسجد. السلطات تقول إن الحماية الصحية تحظى بالأولوية حاليًا.

وتم منع الصلوات الجماعية وإذاعة الأذان بشكل علني حتى لا يفهم بأن هناك دعوة رسمية للتوجه إلى المساجد لأداء الصلاة خاصة بعد الأحداث التي وقعت أمام مسجد دار السلام في حي نويكولن ببرلين.

وكانت الشرطة قد فرقت الجمعة الماضية تجمعاً لــ 300 شخص أمام أحد المساجد في نيوكولن ببرلين لأداء صلاة الجمعة رغم تعليمات تحظر التواصل الاجتماعي، ونشرت الشرطة الألمانية مساء الجمعة على موقع تويتر أن الإمام والمكتب التنظيمي بمدينة برلين والشرطة لم يتمكنوا من دفع الناس إلى الاحتفاظ بمسافات التباعد المكاني المنصوص عليها إلا جزئيا. وأضافت الشرطة أن "الصلاة أنهيت قبل موعدها بالتفاهم مع الإمام".

وفي تغريدة أخرى ذكرت الشرطة أن المسؤولين عن المسجد أكدوا أنهم سيبلغون المصلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأذان لا يستوجب حالياً الحضور الشخصي إلى المسجد، وبأن ذلك سيتوقف فوراً في حال تجدد الاحتشاد.